Il silenzio dell'acqua 2: al via stasera su Canale 5 la serie tv con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti

Stasera su Canale 5, alle 21:20, debutta Il silenzio dell'acqua 2, la serie tv che vede ancora una volta protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti e che torna con la seconda stagione dopo l'ottimo esordio di un anno fa.

Nella seconda stagione de Il Silenzio dell'Acqua, girata nella provincia di Trieste alla fine del 2019, Luisa Ferrari (Ambra Angiolini) e Andrea Baldini (Giorgio Pasotti) si ritrovano per risolvere il caso legato ad un efferato duplice omicidio. Ogni personaggio coinvolto nel giallo potrebbe avere un movente, ognuno potrebbe essere il colpevole. Starà alla coppia di investigatori risolvere un enigma sempre più complesso e dagli sviluppi imprevedibili, capace di mettere in discussione la loro stessa vita privata e professionale.

Le anticipazioni dei nuovi episodi ci riportano a Castel Marciano, un anno dopo. Luisa Ferrari (Ambra Angiolini) e Andrea Baldini (Giorgio Pasotti) tornano a far coppia per risolvere un nuovo caso. Questa volta sono alle prese con l'omicidio di una giovane madre, Sara Liverani (Margherita Laterza), e del figlio adolescente, Luca (Pietro Belloni), ritrovati senza vita nella loro casa. La donna è stata uccisa a coltellate, il ragazzo con un colpo d'arma da fuoco. La figlia minore Giulia (Jessica Claudia Paun), una bambina di appena sei anni, viene trovata a vagare in stato di shock nel bosco vicino al paese. I sospetti ricadono immediatamente su Rocco (Giulio Corso), l'ex marito di Sara, che con la separazione aveva perso la custodia dei figli. Nonostante suo padre Salvatore (Alessandro Cremona) gli fornisca un alibi, Andrea e Luisa vedono in lui il possibile colpevole con il movente più forte. I due poliziotti vengono anche a conoscenza che forse, ancor prima di separarsi, Rocco (Giulio Corso) tradiva la moglie con una facoltosa imprenditrice del luogo che potrebbe essere stata anche sua complice, se non addirittura l'assassina.

Andrea e Luisa affrontano importanti novità anche sul versante privato. Andrea si ritrova a fare i conti con l'inatteso ritorno dopo quasi diciotto anni di Elio Moras (Stefano Pesce), uomo dal misterioso passato, padre biologico di Matteo (Riccardo Maria Manera), figlio della sua compagna Roberta (Camilla Filippi). Elio sembra un uomo cortese e comprensivo in cerca di riscatto, ma il suo arrivo scombussola la vita di Andrea, fino al punto di mettere in crisi i rapporti interni alla sua famiglia. Luisa, dal canto suo, prende molto a cuore la piccola Giulia, che nel frattempo è stata affidata alla zia Silvia (Barbara Chichiarelli) e a suo marito Umberto (Stefano Alessandroni). La bambina, che ricorda alla protagonista proprio la figlia che non ha mai potuto avere, potrebbe aver visto qualcosa durante la terribile notte dell'omicidio. Il legame tra le due porterà la bambina a scavare nei propri ricordi e farà emergere nuovi dettagli e una domanda: è stato davvero Rocco Liverani a uccidere la propria famiglia o qualcun altro che conosceva la vittima? Man mano che proseguono, le indagini rivelano che molti avrebbero potuto o avuto interesse ad eliminare Sara. Ormai coinvolti in prima persona, Luisa e Andrea devono risolvere un enigma sempre più oscuro e intricato, nel quale chiunque potrebbe essere il colpevole. E, fatalmente, in questo percorso si trovano sempre più vicini.

Co-produzione tra RTI e Garbo Produzioni, realizzata con il sostegno di Friuli Venezia Giulia Film Commission e MIBACT-Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Il Silenzio dell'Acqua 2 è un murder thriller in 8 episodi per 4 prime serate, creato da Jean Ludwigg e Leonardo Valenti.