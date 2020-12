Il silenzio dell'acqua 2: anticipazioni della seconda puntata, stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5, alle 21:20, torna Il silenzio dell'acqua 2, la seconda stagione della serie tv che vede ancora una volta protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti.

Nei piani di Mediaset, la serie tv sarebbe dovuta andare in onda il venerdì sera, "rubando" così una delle prime serata del GF Vip, salvo poi cambiare idea anche alla luce di ascolti un po' al di sotto delle attese.

Le anticipazioni della seconda puntata rivelano che Luisa e Andrea scoprono che era stata Katja a pagare Rocco. I due erano amanti e la misteriosa proprietaria del resort aveva fatto in modo che Sara scoprisse la loro relazione. Su suggerimento di Andrea, Roberta e' costretta a rivelare al figlio Matteo che Elio avrebbe voluto fargli da padre ma la donna lo aveva giudicato inaffidabile e lo aveva allontanato. Al funerale di Sara e Luca, c'è anche Beatrice, lacerata dal dolore, che - subito dopo - confessa ad Andrea e Luisa di sapere che Rocco aveva a casa una pistola. Luisa si ritrova ancora accanto a Giulia che le conferma che il fratello Luca aveva una pistola. Intanto Elio ottiene da Matteo di poterlo riconoscere legalmente come padre. Un momento festeggiato anche con Roberta in Slovenia, a casa di Elio: un luogo legato ai ricordi romantici dei genitori di Matteo. Parallelamente, le indagini su Luca rivelano che il ragazzo faceva il contrabbandiere, e che anche la madre ne era coinvolta.

Ecco il promo della nuova puntata in onda sulle reti Mediaset.

Nella seconda stagione de Il Silenzio dell'Acqua, girata nella provincia di Trieste alla fine del 2019, Luisa Ferrari (Ambra Angiolini) e Andrea Baldini (Giorgio Pasotti) si ritrovano per risolvere il caso legato ad un efferato duplice omicidio. Ogni personaggio coinvolto nel giallo potrebbe avere un movente, ognuno potrebbe essere il colpevole. Starà alla coppia di investigatori risolvere un enigma sempre più complesso e dagli sviluppi imprevedibili, capace di mettere in discussione la loro stessa vita privata e professionale.

Co-produzione tra RTI e Garbo Produzioni, realizzata con il sostegno di Friuli Venezia Giulia Film Commission e MIBACT-Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Il Silenzio dell'Acqua 2 è un murder thriller in 8 episodi per 4 prime serate, creato da Jean Ludwigg e Leonardo Valenti.