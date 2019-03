Il silenzio dell'acqua: l'ultima puntata stasera su Canale5!

Marica Lancellotti

Il silenzio dell'acqua torna stasera su Canale5 alle 21.25 con la sua ultima puntata. Luisa e Andrea saranno in grado di sciogliere il mistero intorno alla morte della giovane Laura? Il cerchio intorno ai possibili colpevoli si è fatto sempre più stretto in queste settimane: sono in tanti a credere che l'assassino sia Matteo, il figlio del vicequestore, ma il colpo di scena, come in ogni crime che si rispetti, potrebbe essere dietro l'angolo.

La trama ufficiale della quarta puntata vede Luisa (Ambra Angiolini) e Andrea (Giorgio Pasotti) completamente presi dall'indagine sulla morte della ragazza. Per Andrea la questione è diventata estremamente personale: il sangue trovato sulle scarpe di suo figlio Matteo è risultato appartenere a Laura. Si scopre che Laura era in procinto di abortire e ad accompagnarla da una ginecologa era stato don Carlo. Nel frattempo la cittadina di Castel Marciano viene sconvolta da un altro fatto di cronaca: Giovanni, papà di Grazia, la migliore amica di Laura, si suicida. Sembra un'ammissione di colpa che scagionerebbe Matteo, ma in questo susseguirsi di eventi c'è qualcosa che non convince Andrea. Il prosieguo dell'indagine porterà alla scoperta della verità.

Dopo aver fatto compagnia agli spettatori di Mediaset per 3 settimane, anche la fiction con protagonisti Ambra Angiolini Giorgio Pasotti (qui la nostra recensione de Il silenzio dell'acqua) si appresta a chiudere i battenti. E saranno in molti, tra i suoi circa 3 milioni di spettatori a puntata, a chiedersi se ci sarà una seconda stagione. Per il momento i vertici di Canale5 non si sono espressi in merito, ma, vista la buona accoglienza da parte del pubblico, non è da escludere che Il silenzio dell'acqua possa diventare una serie antologica, con un caso diverso per ogni stagione.

Molto dipenderà anche dagli ascolti dell'ultima puntata, dunque ecco dove vederla: in diretta su Canale5 dalle 21:25 oppure in streaming sulla piattaforma MediasetPlay. Sarà possibile rivedere la puntata in onda stasera, in replica, a partire da domani nella sezione dedicata di MediasetPlay.