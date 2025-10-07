Il silenzio degli innocenti, Jodie Foster: “Temevo che il film non avrebbe trovato il suo pubblico”

La star del lungometraggio di Jonathan Demme con Anthony Hopkins e Ted Levine non era convinta delle potenzialità al box-office.

Ospite del New York Film Festival, Jodie Foster ha raccontato che inizialmente non era convinta che Il silenzio degli innocenti riuscisse a trovare il proprio pubblico.

Nonostante sia uno dei film più famosi e di successo nella storia del cinema e anche nella carriera dell'attrice premio Oscar, Foster e il resto del cast avevano qualche perplessità inizialmente.

I dubbi iniziali di Jodie Foster su Il silenzio degli innocenti

"Non sapevamo se al pubblico sarebbe piaciuto, ma sapevamo che sarebbe stato significativo" ha confessato Foster "Sono così orgogliosa di quel film. Sono orgogliosa che, dopo tutti questi anni, regga ancora".

Profilo di Jodie Foster in Il silenzio degli innocenti

"Questi film sono facili e non li dimentichi mai" ha aggiunto Foster sul film di Jonathan Demme "Anche i rapporti che si creano sul set sono fortissimi, perché stai facendo qualcosa di significativo. Penso che tutti noi ci sentissimo così".

La storia di Clarice Sterling e Hannibal Lecter

Diretto da Jonathan Demme e scritto da Ted Tally, Il silenzio degli innocenti è basato sul romanzo di Thomas Harris. Il film incassò circa 130 milioni di dollari e ricevette un enorme consenso critico.

Nel film, Jodie Foster interpreta Clarice Sterling, un'allieva dell'FBI che intervista il dottor Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), psichiatra cannibale, nella speranza che la sua mente brillante possa aiutarla ad incastrare un altro serial killer, Buffalo Bill (Ted Levine).

Il silenzio degli innocentientrò nella storia come il terzo film nella storia ad aver vinto i cinque premi Oscar principali: miglior film, miglior regia (Jonathan Demme), miglior attore (Anthony Hopkins), miglior attrice (Jodie Foster) e miglior sceneggiatura (Ted Tally). Gli altri film furono Accadde una notte e Qualcuno volò sul nido del cuculo con Jack Nicholson e Louise Fletcher. Il cast del film comprende Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn, Anthony Heald, Ted Levine, Frankie Faison, Kasi Lemmons e Diane Baker.