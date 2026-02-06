Il signore delle mosche: il trailer della serie in arrivo su Sky e NOW dal 22 febbraio

L'adolescenza selvaggia e violenta immaginata da William Golding torna a nuova vita ne Il signore delle mosche, serie in quattro episodi in arrivo su Sky e in streaming su NOW a partire dal 22 febbraio.

Il trailer italiano anticipa il contenuto nello show, svelano l'incidente aereo che costringe un gruppo di ragazzini su un'isola deserta senza nome, costretti a lottare per la sopravvivenza. la serie sarà presentata in anteprima mondiale il prossimo 13 febbraio alla 76esima Berlinale per poi approdare sul piccolos chermo, con due episodi alla settimana, il 22 febbraio e il 1° marzo, su Sky Atlantic.

Prodotta da Sony Pictures Television per BBC iPlayer, BBC One e Stan, il signore delle mosche- firmato dallo sceneggiatore di _Adolescence ed Enola Holmes Jack Thorne ed è diretta dal regista Marc Munden.

Lox Pratt nella giungla dell'isola misteriosa

La sinossi de Il signore delle mosche

La serie, ambientata negli anni '50 così come il romanzo originale, si apre con un disastro aereo. Un velivolo precipita su un'isola deserta nel mezzo del Pacifico. Morti tutti gli adulti, sono solo i ragazzini a salvarsi instaurando ben presto una sorta di "comunità" allo scopo di sopravvivere in attesa dei soccorsi. Purtroppo, la giovane età e la mancanza di regole gioca al gruppo un brutto tiro quando il fuoco che si era deciso di tenere sempre acceso sulla montagna più alta dell'isola per segnalare una presenza umana alle navi e agli aerei di passaggio, viene trascurato proprio nel momento in cui una nave poteva notarlo. Questo incidente scatena tensioni sopite e ben presto la violenza arriva a dominare i rapporti.

Ognuno dei quattro episodi prende il nome da un personaggio centrale della storia - Ralph, Piggy, Simon e Jack - offrendo una prospettiva di volta in volta leggermente diversa sulla condizione collettiva dei ragazzi e sul modo in cui affrontano la loro situazione.

Nel cast, composto da oltre 30 giovanissimi attori, molti dei quali al loro debutto, è guidato da Winston Sawyers nel ruolo di Ralph, Lox Pratt nel ruolo di Jack, David McKennanei panni di Piggy e Ike Talbut in quelli di Simon. Con loro Thomas Connor interpreta Roger, Noah e Cassius Flemming sono i gemelli Sam ed Eric, Cornelius Brandreth è Maurice e Tom Page-Turner è Bill.

Le musiche originali della serie sono state create da tre tra i più importanti e celebrati artisti del settore: il compositore Cristobal Tapia de Veer ha realizzato la colonna sonora, mentre Hans Zimmer e Kara Talve hanno composto il tema principale e le musiche aggiuntive.