Il signore delle mosche diventerà una serie TV scritta dall'autore di His Dark Materials

Il signore delle mosche diventerà una serie TV. La BBC ha incaricato lo sceneggiatura di His Dark Materials Jack Thorne di scrivere un adattamento televisivo del celebre romanzo di William Golding.

Sarà la prima volta che il romanzo verrà adattato per la televisione, anche se ci sono stati due adattamenti cinematografici: il primo film di Peter Brook del 1963 e il secondo realizzato nel 1990 da Harry Hook.

La casa di produzione di Sex Education, Eleven, si occuperà di realizzare la serie della BBC, che è stata presentata oggi da Charlotte Moore, Chief Content Officer della rete, in occasione di un evento della Broadcasting Press Guild a Londra.

Jack Thorne è noto per show come la serie fantasy della BBC Queste oscure materie, il dramma di Channel 4 incentrato sul COVID Help, This Is England '86 di Shane Meadows e la serie di Netflix The Eddy. In campo cinematografico ha firmato i lungometraggi Wonder ed Enola Holmes e si è anche occupato di produzioni teatrali, tra cui Harry Potter and the Cursed Child.

Il romanzo di Golding, pubblicato nel 1954, racconta la storia di un gruppo di ragazzi britannici che, rimasti bloccati su un'isola tropicale disabitata, scivolano lentamente nell'anarchia mentre le norme della società svaniscono e i tentativi di governare responsabilmente falliscono.

"Mio padre scrisse il romanzo come risposta appassionata e visionaria alle conseguenze della guerra. Aveva capito che la sua attualità non sarebbe venuta meno", ha dichiarato Judy Golding Carver, figlia di William Golding. "Credo che accoglierebbe con favore la freschezza e il vigore con cui Jack e Joel lavoreranno al progetto, e sarebbe certamente commosso dalla loro devozione".

"La nostra famiglia è stata incoraggiata dai colloqui con loro e di conseguenza ci siamo affidati alle loro capacità e al loro entusiasmo. Mio padre era orgoglioso del romanzo e aveva fiducia nella sua forza e onestà. La sua famiglia crede che questo adattamento renderà piena giustizia a queste qualità".