Il Signore degli Anelli, Will Poulter: "Sarà una serie incredibile"

La serie tratta dalla saga del Signore degli anelli, secondo l'attore Will Poulter che ne avrebbe dovuto essere il protagonista, sarà incredibile.

La giovane star ha infatti parlato del progetto prodotto per Amazon, che ha dovuto abbandonare a dicembre, in occasione di un'intervista rilasciata a NME.

Will Poulter ha spiegato: "Sfortunatamente non c'è nessuna storia interessante legata al mio addio allo show Il signore degli anelli, oltre il fatto che c'è stato un cambiamento last-minute alle tempistiche, situazione che ha portato a un problema nei miei impegni e al fatto che non fossi in grado di recitare nella serie".

L'attore ha poi aggiunto: "Ho il più grande rispetto per tutte le persone coinvolte in quel progetto e non ho alcun dubbio mentre dico che sarà incredibile"-

Poulter non ha potuto dire che personaggio avrebbe dovuto interpretare nella serie che sarà ambientata molti secoli prima le avventure di Frodo raccontate in Il Signore degli anelli.

J.D. Payne e Patrick McKay saranno gli showrunner del progetto e Juan Antonio Bayona sarà il regista delle prime due puntate.

Il cast comprende Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Sophia Nomvete, Joseph Mawle, e Robert Aramayo.

Le riprese, dopo lo stop obbligato per qualche mese, dovrebbero ricominciare a breve in Nuova Zelanda, come confermato recentemente anche da una ricerca di interpreti dall'aspetto "particolare". Per ora non è stata svelata la trama ufficiale e nemmeno un possibile periodo previsto per il debutto sugli schermi della piattaforma di streaming.