Il signore degli anelli: l'uscita di The Hunt for Gollum slitta al 2027

The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum non uscirà, come previsto, nel 2026, ma slitterà di un anno, i fan sperano di vedere riunito il cast originale.

Non solo Andy Serkis tornerà nuovamente a indossare i panni di Gollum, ma dirigerà il film a lui dedicato, The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, che espanderà la saga de Il signore degli anelli con una nuova avventura. i fan attendono speranzosi, ma desso Serkis ha aggiornato sulle tempistiche.

Previsto inizialmente per il 2026, il film su Gollum uscirà l'anno successivo, nel 2027, mentre il 2026 sarà dedicato alla produzione della pellicola che dovrebbe riunire il cast originale. Voci parlano del ritorno di Viggo Mortensen, Ian McKellen e Orlando Bloom nei rispettivi ruoli, anche se niente è ancora certo.

In un'intervista con The Direct, Andy Serkis ha fatto il punto sulla situazione spiegando: "Non uscirà nel 2026. Originariamente doveva essere dicembre 2026. Sarà dicembre 2027. Siamo proprio all'inizio del processo di scrittura. Ci prepareremo entro la fine dell'anno. La preparazione richiede un bel po' di tempo, sei o sette mesi, e poi gireremo l'anno prossimo. Quindi, il film uscirà a dicembre 2027.".

Un primo piano di Gollum

Che cosa sappiamo finora

Apparentemente The Hunt for Gollum sarà ambientato nell'era de La Compagnia dell'anello, poco prima che Frodo Baggins lasci la Contea per Gran Burrone. Il film inizia con Gandalf che invia Aragorn alla ricerca di Gollum.

Per quanto riguarda il possibile ritorno del cast originale, che avrà 20 di più rispetto ai precedenti capitoli, Philippa Boyens, tra i co-sceneggiatori del film, ha svelato di recente che Andy Serkis farà uso dell'AI e del make-up digitale per ottenere il suo risultato.

Boyens ha aggiunto che solo Viggo Mortensen ha mostrato esitazione a tornare e se rifiutasse l'ingaggio dovrà cedere il personaggio a un altro attore. Questa sarebbe l'ennesima decisione controversa e di cui i fan probabilmente non sarebbero molto contenti.