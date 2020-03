Il Signore degli Anelli: fermate le riprese a causa del Coronavirus

Le riprese della serie Il Signore degli Anelli sono state interrotte in Nuova Zelanda a causa dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

Amazon Studio ha infatti confermato lo stop alla produzione dell'atteso show che era entrato in fase di produzione solo un mese fa. Per ora, non è stato svelato per quanto dovrebbe durare la pausa e non resta che attendere per scoprire quando tornerà sul set della serie The Lord of the Rings il cast composto da Robert Aramayo, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Maxim Baldry ed Ema Horvath.

La serie ispirata alla saga fantasy di J.R.R. Tolkien è attualmente in fase di pre-produzione in Nuova Zelanda. Amazon Studios ha acquisito i diritti di adattamento dell'opera Il signore degli anelli nel novembre 2017. L'accordo include l'impegno per più stagioni e per una potenziale serie spinoff. Ogni stagione successiva alla prima, però, deve avere l'approvazione da parte della piattaforma di streaming.

The Lord of the Rings sarà ambientato nella Seconda Era, cioè molti anni prima degli eventi narrati ne Lo Hobbit. Juan Antonio Bayona dirigerà i primi due episodi della prima stagione, che sarà composta in tutto da 20 episodi.