Il Signore degli Anelli: il lavoro sul set della serie è ricominciato in Nuova Zelanda

Le riprese della serie Il Signore degli Anelli sono ufficialmente ricominciate sul set in Nuova Zelanda, come svelato dal sito Deadline che ha condiviso alcuni aggiornamenti relativi alle produzioni in corso in una delle nazioni meno coinvolte dall'emergenza Coronavirus.

Dopo Sweet Tooth, inoltre, un'altra produzione Netflix ritornerà attiva: l'adattamento live-action di Cowboy Bebop.

La serie The Lord of the Rings ha ottenuto da parte di Amazon il via libera alla produzione anche della seconda stagione e gli autori hanno sfruttato la pausa iniziata a marzo a causa dell'impossibilità di girare per lavorare agli script delle puntate.

Lo show Il Signore degli Anelli si svolgerà 3.000 anni prima dell'inizio dell'avventura di Frodo e della Compagnia dell'Anello raccontata nei film diretti da Peter Jackson. L'epoca è quella che inizia dopo l'esilio di Morgoth, il Signore Oscuro prima di Sauron.

Nel cast ci sono Robert Aramayo, Joseph Mawle, Maxim Baldry, Markella Kavenagh, Ema Horvath e Morfydd Clark che avrà il ruolo di Galadriel da giovane.

Tra gli interpreti anche Tom Budge, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Ismael Cruz Córdova, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, e Charlie Vickers.

Le riprese della serie ispirata al Signore degli Anelli erano state interrotte a causa dell'emergenza sanitaria. Gli sceneggiatori J.D. Payne e Patrick McKay avranno inoltre il ruolo di showrunner, mentre J.A. Bayona, regista di Jurassic World - Il regno distrutto, dirigerà gli episodi iniziali della serie.