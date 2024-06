Il Signore degli Anelli: ecco perché Russell Crowe rifiutò il ruolo di Aragorn

L'attore de Il Gladiatore, ha rivelato il motivo per il quale non accettò di interpretare Aragorn nella trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson

Russell Crowe non ha rimpianti quando si tratta de "Il Signore degli Anelli". L'attore premio Oscar prima dell'inizio delle riprese dell'iconica saga, ha incontrato il regista, Peter Jackson. Crowe, durante questo incontro, ha rivelato il motivo per cui ha rifiutato la parte di Aaragorn, andata poi, come sappiamo, a Viggo Mortensen.

Il signore degli anelli: il ritorno del re, un primo piano di Viggo Mortensen nei panni di Aragorn

Durante un'intervista rilasciata a GQ, come riporta anche Variety, l'attore britannico ha raccontato nel dettaglio il suo incontro con il regista della trilogia de Il Signore degli Anelli, Peter Jackson, durante il quale lo stesso Jackson gli ha proposto la parte. Crowe ha comunque specificato di non aver rimpianti. L'attore, che recentemente si sta cimentando in film horror, non tornerebbe sui suoi passi, perché aveva capito che il cineasta aveva altri piani per il personaggio.

Il Signore degli Anelli, il rifiuto di Russell Crowe a Peter Jackson

Russell Crowe in una scena di Il Gladiatore

Le parole di Russell Crowe fanno capire quanto avesse compreso le intenzione di Peter Jackson sulla scelta per l'attore di Aragorn: "In realtà non ho rimpianti. Sentivo che la decisione spettava allo studio, non al regista. Ho parlato con Peter Jackson al telefono e non mi ha detto il tipo di cose che i registi ti dicono se stanno davvero cercando di attirarti in un progetto. Ho avuto la sensazione che avesse già in mente qualcun altro. E che il fatto che io mi facessi avanti e dicessi di sì lo avrebbe ostacolato".

"Veniamo dallo stesso posto. Quindi c'è stata una sfumatura in quella conversazione che altre persone potrebbero non cogliere. Siamo entrambi neozelandesi, e a modo suo, senza che lui dicesse nulla di negativo, ho capito che aveva un altro piano. Quindi ho lasciato stare".

L'Esorcista del Papa, la recensione: il film con Russell Crowe è un instant... scult!

Alla fine del viaggio nella Terra di Mezzo: i 15 momenti cult de Il Signore degli Anelli

Il regista sta tornando nella Terra di Mezzo come produttore di un nuovo film de "Il Signore degli Anelli", che sarà diretto dall'interprete di Gollum, Andy Serkis. Il film Il Signore degli Anelli: Hunt for Gollum

The Hunt for Gollum, Peter Jackson spiega perché realizzare il film: "C'è un po' di lui in tutti noi"

, uscirà nelle sale nel 2026. Invece per tornare nella Terra di Mezzo, vedremo il nuovo film anime,Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim