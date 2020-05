Il Signore degli anelli - Le due torri: stasera su Canale 5 il secondo film della trilogia

Stasera su Canale 5, dalle ore 21:20, si ritorna nella Terra di Mezzo con Il Signore degli anelli - Le due torri, secondo film dell'epica trilogia fantasy realizzata da Peter Jackson.

Lunedì scorso, al termine del primo capitolo, avevamo lasciato la neonata Compagnia dell'Anello divisa, con ogni speranza riposta ora in Frodo e Sam. Al principio de Le due torri ritroviamo i due hobbit mentre stanno tentando di attraversare non visti i confini di Mordor, tallonati dall'infido Gollum. Aragorn, Gimli e Legolas sono invece sulle tracce di Merry e Pipino, rapiti dagli Uruk-Hai di Saruman e in grave pericolo di vita. Attraverso alterne vicende, raggiungeranno la terra di Rohan e aiuteranno il Re Theoden nella sua guerra contro il traditore Saruman.

Il secondo film della trilogia fantasy si rivela un successo esattamente come il primo, che aveva esordito l'anno precedente: i milioni di dollari guadagnati al botteghino in giro per il mondo sono anche in questo caso oltre 900 e la critica continua a tessere lodi esattamente come il pubblico. La giusta ricompensa per un secondo capitolo all'altezza del primo sono (anche) i due Premi Oscar: Miglior montaggio sonoro a Ethan Van der Ryn e Mike Hopkins e Migliori effetti speciali a Jim Rygiel, Joe Letteri, Randall William Cook e Alex Funke.