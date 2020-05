Il Signore degli Anelli - Le due torri: gli infortuni di Orlando Bloom e Viggo Mortensen

Il Signore degli Anelli - Le due torri, secondo capitolo della trilogia jacksoniana, è ricco di scene d'azione ed effetti speciali,e durante le riprese molti attori hanno subito infortuni dolorosi; i peggiori furono probabilmente quelli di Viggo Mortensen e Orlando Bloom.

Durante le riprese di Il signore degli anelli - Le due torri, Orlando Bloom (Legolas) cadde da cavallo e Brett Beattie, la controfigura di Gimli, finì sopra di lui rompendo una costola all'attore a causa della pesantezza della sua armatura.

Orlando, in seguito, ha dichiarato in un'intervista: "Fui il primo a portare a casa un infortunio, il primo a farsi veramente del male e credo che ci fosse della gelosia tra gli hobbit nei miei confronti, visto che loro non avevano avuto la possibilità di cadere dalla groppa di un cavallo e rompersi le costole. Fu molto doloroso ma, alla fine, si trattava soltanto di una costola, quindi il giorno dopo ero di nuovo a lavoro, di nuovo sul set."

Un altro celebre episodio di questo tipo riguarda Viggo Mortensen che, durante le riprese di Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello, si ruppe due dita del piede destro e invece di interrompere le riprese continuò a recitare come se niente fosse, incanalando il suo dolore fisico in un urlo straziante che sullo schermo si traduce in autentica sofferenza dovuta alla morte di Merry e Pipino. La scena in questione venne poi usata nel montaggio finale del film. Il regista Peter Jackson ha ricordato: "Non ci disse niente, scoprimmo soltanto dopo che si era rotto le dita del piede."