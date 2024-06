Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, l'eroina e il villain svelati nelle nuove immagini

Le anticipazioni su Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, che uscirà nei cinema a dicembre, hanno svelato l'eroina e il villain principale della pellicola d'animazione così come i rispettivi doppiatori. Secondo Entertainment Weekly, Héra Hammerhand e Wulf saranno i protagonisti della storia. Come ben sanno i fan di J.R.R. Tolkien, Wulf guida gli eserciti di Dunlendings contro il regno di Helm Hammerhand. Mentre la figlia di Hammerhand era senza nome nei libri di Tolkien, il team creativo dell'anime le ha dato il nome di Héra nella loro espansione del materiale letterario originale.

Héra sarà doppiata dall'attrice inglese Gaia Wise, che paragona il suo personaggio a un'eroina degli anime tratta da un film di Hayao Miyazaki, come Nausicaä della Valle del Vento. La produttrice Philippa Boyens ha spiegato cosa l'ha attratta del personaggio: "Nelle appendici da cui è tratta la storia, otteniamo questi personaggi maschili tratteggiati in modo piuttosto interessante, e poi c'è questo giovane personaggio femminile che non viene mai nominato - e questo era interessante per me. Sappiamo che Helm ha una figlia e sappiamo che lei ha avuto un ruolo centrale nel conflitto che si è verificato. Io e la sceneggiatrice Phoebe Gittins eravamo attratte da lei. Potevamo sentire il peso di essere quella figlia senza nome, che ha immediatamente suscitato il nostro interesse: chi era? Come viveva?"

Naturalmente, la battaglia per il Regno di Rohan non sarebbe avvenuta se non fosse stato per il Signore di Dunland. L'attore di Snowpiercer Luke Pasqualino interpreta il vile Wulf in La Guerra dei Rohirrim, e lo descrive come "un essere umano con un programma. Uno dei miei antagonisti preferiti di tutti i film a cui ho lavorato. Alcune delle scelte che fa sono semplicemente mozzafiato, lo dico in senso positivo".

L'eroina Hera Hammerhand

Hera insieme al padre Helm Hammerhand

Wulf, il cattivo de Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim

Il Signore degli Anelli a cartoni animati

I primi venti minuti del film d'animazione tratto da Tolkien sono stati mostrati in anteprima al Festival dell'Animazione di Annecy, accolti da un'accoglienza calorosissima.

Il film è diretto da Kenji Kamiyama, che ha lavorato a Blade Runner: Black Lotus come co-regista con Shinji Aramaki. La storia di Helm Hammerhand (il re di Rohan doppiato da Brian Cox nel film) è raccontata brevemente nelle appendici a Il Signore degli Anelli e i dettagli epici hanno stimolato Kamiyama ad accettare la sfida di adattarlo in un lungometraggio.

La produttrice Philippa Boyens ha parlato in termini molto positivi della scelta di trattare il materiale originario in forma di anime, spiegando: "Quando mi è stato suggerito di farne un anime, è stato allora che il mio cervello ha iniziato a frullare. Mi è venuta subito l'idea di raccontare questa storia. Mi avevano proposto altre idee, ma mi sono imposta e ho detto, 'No, so esattamente di cosa ha bisogno'. Ho subito pensato che avrebbe funzionato come anime perché è molto basato sui personaggi ed è anche inserito in un mondo a parte. Parla di alcune cose che funzionano molto bene con la narrazione giapponese".