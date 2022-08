Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, prime reazioni all'anteprima della serie Prime Video

Le reazioni della critica dopo la visione in anteprima dei primi due episodi de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere lodano la magnificenza dello show e le performance, cresce l'attesa per il 2 settembre.

Caduto l'embargo, i media di tutto il mondo hanno diffuso le prime reazioni alla visione in anteprima dei primi due episodi de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, serie in arrivo su Prime Video dal 2 settembre.

Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, una foto dal set

Lo show ci riporta indietro nella Terra di Mezzo durante la Seconda Era, migliaia di anni prima degli eventi del viaggio di Frodo Baggins per distruggere l'Unico Anello. I primi due episodi della serie sono stati proiettati alla stampa internazionale che hanno invaso i social media condividendo le prime reazioni all'attesissima serie fantasy.

Solo perché il prequel riporterà i fan così indietro nel tempo, ciò non significa che non ci saranno personaggi familiari. Galadriel (interpretata da Morfydd Clark) ed Elrond (Robert Aramayo) sono tra i volti iconici che fanno ritorno nel nell'epico trailer de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere quest'estate, e sappiamo che Maxim Baldry si calerà nei panni di Isildur. Oltre alle lodi per la performance di Morfydd Clark, tra le varie reazioni si legge l'apprezzamento per la presenza di Ismael Cruz Córdova nel ruolo dell'Elfo Silvano Arondir.

