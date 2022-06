Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, svelati nuovi nomi dei personaggi della serie

Amazon Studios ha rivelato i nomi della maggior parte dei personaggi che vedremo regolarmente nell'attesissima serie Il Signore degli Anelli: Gli anelli del Potere, che debutterà il 2 settembre in esclusiva su Prime Video.

Da qualche ora conosciamo nuovi nomi riguardanti i personaggi de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, adattamento che arriverà direttamente in streaming a settembre. Questi includono Sadoc Burrows (Lenny Henry), Largo Brandyfoot (Dylan Smith), Marigold Brandyfoot (Sara Zwangobani), Poppy Proudfellow (Megan Richards), Celebrimbor (Charles Edwards), Prince Durin IV (Owain Arthur), Sommo Re Gil-galad (Benjamin Walker), Theo (Tyroe Muhafidin), Nori Brandyfoot (Markella Kavenagh) e The Stranger (Daniel Weyman). Il dramma fantasy dovrebbe coprire più trame, "dalle profondità delle miniere di nani delle Montagne Nebbiose, all'alta politica del regno elfico di Lindon e alla potente isola simile ad Atlantide, Númenor", che alla fine convergerebbero nella creazione degli anelli.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere presenta un cast corale guidato da Robert Aramayo che sarà Elrond, Morfydd Clark sarà Galadriel, Maxim Baldry che sarà il marinaio Isildur, Nazanin Boniadi come il guaritore del villaggio Bronwyn, Ismael Cruz Córdova che sarà l'elfo Arondir, Charles Edwards come il fabbro elfico Celebrimbor, Sophia Nomvete nei panni della principessa Disa e Charlie Vickers nei panni di Halbrand. Il cast include anche Cynthia Addai-Robinson, Trystan Gravelle, Ema Horvath, Joseph Mawle, Lloyd Owen, Leon Wadham e Benjamin Walker, i cui personaggi rimangono però ancora senza nome.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è sviluppato e prodotto da J.D. Payne e Patrick McKay, che collaborano come showrunner. Ancora prima che entrasse in produzione la prima stagione, Amazon Studios ha confermato il rinnovo per una seconda stagione. A quanto pare, però, lo show proseguirà per ben cinque stagioni. Gli showrunner della serie hanno garantito che la maestosa opera in arrivo su Prime Video non seguirà un percorso casuale. Tutte e cinque le stagioni sono state pianificate nel minimo dettaglio, fino all'ultima inquadratura.