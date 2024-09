Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2 raggiunge 40 milioni di spettatori in 11 giorni

I primi quattro episodi della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere hanno raggiunto 40 milioni di spettatori a livello globale in soli 11 giorni, secondo Amazon.

È difficile contestualizzare la cifra, poiché Amazon non ha definito il modo in cui quantifica il numero di spettatori; ad esempio, 40 milioni potrebbero essere semplicemente il numero di persone che hanno guardato una parte degli episodi disponibili.

Il confronto con la prima stagione

Tuttavia, lo studio ha fornito numeri simili per altri titoli, tra cui la prima stagione de Gli Anelli del Potere, che ha raggiunto 25 milioni di spettatori nel solo primo giorno di uscita nel 2022. Pertanto sembra che la seconda stagione abbia riscosso molto meno successo rispetto alla prima. Nonostante questo, negli ultimi 11 giorni la seconda stagione è stata la numero 1 su Prime Video a livello globale e ora è una delle cinque stagioni televisive più seguite di tutti i tempi in termini di spettatori totali.

Gli Anelli del Potere: un'immagine di Galadriel e Halbrand

All'inizio di quest'anno Fallout ha raggiunto 65 milioni di spettatori in 16 giorni, un tempo maggiore di quello contato per Gli Anelli del Potere, anche se sembra probabile che il conteggio degli 11 giorni di Fallout sarebbe stato superiore a 40 milioni. La quarta stagione di The Boys ha registrato 55 milioni di spettatori in un periodo molto più lungo di 39 giorni, il che rende più difficile il confronto con lo show de Il Signore degli Anelli.

Anche la stagione 1 de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha regnato sulle classifiche Nielsen dello streaming al suo debutto, totalizzando 1,25 miliardi di minuti visti nella prima settimana.

Gli Anelli del Potere si svolge migliaia di anni prima degli eventi dei libri di J.R.R. Tolkien Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, con un cast di volti noti e nuovi personaggi. Ambientata nella non troppo pacifica Seconda Era della Terra di Mezzo, la serie si avventura per la prima volta nell'adattamento della storia di Tolkien di quell'epoca leggendaria. Il cattivo Sauron (Charlie Vickers) sarà in ascesa nella seconda stagione.