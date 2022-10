Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere 2, iniziate le riprese nel Regno Unito

Le riprese di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2 sono iniziate nella giornata di lunedì a Londra.

Negli spazi dei Bray Studios è infatti iniziato il lavoro sul set dei nuovi episodi della serie prodotta da Amazon per Prime Video.

Il cast e la troupe della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere avevano realizzato la prima stagione in Nuova Zelanda nel corso di 18 mesi. La seconda stagione, invece, sarà composta da otto episodi e la produzione avverrà nel Regno Unito per limitare i costi.

Nel nuovo capitolo della storia ispirata all'opera di J.R.R. Tolkien verrà inoltre introdotto il personaggio di Círdan, descritto come uno degli elfi più anziani e saggi, di cui non è ancora stato trovato l'interprete.

La distribuzione delle puntate della prima stagione sta per concludersi su Prime Video e questa settimana sarà messo a disposizione il penultimo episodio.

Nel cast ci sono Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman e Sara Zwangobani.