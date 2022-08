Il Signore degli Anelli: Dominic Monaghan sostiene il cast della serie Gli Anelli del Potere

Il 2 settembre arriverà sugli schermi di Prime Video la serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere e Dominic Monaghan, tra i protagonisti della trilogia originale di Peter Jackson, ha condiviso un augurio al cast.

L'attore, intervistato da ScreenRant, ha infatti condiviso qualche dettaglio della sua esperienza sul set della saga tratta dai libri di J.R.R. Tolkien.

Dominic Monaghan, durante il San Diego Comic-Con, ha raccontato: "Penso sia un po' particolare. Siamo stati abbastanza fortunati da essere portati fuori a cena ieri sera dalle persone meravigliose di Audible e TreFort, e siamo andati da Nobu, che è questo incredibile ristorante giapponese. E proprio di fronte a Nobu c'era un enorme cartellone pubblicitario di 3 metri della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Sono rimasto a osservare tutti questi personaggi per tutto il resto della serata e ho detto ai ragazzi 'Quello è un po' strano'. Vederlo è strano".

L'attore ha quindi aggiunto: "Auguro al progetto il meglio. Spero vada bene, specialmente per gli attori perché penso a loro. Spero si divertano. Spero non provino la pressione delle aspettative legate a quello che è accaduto con la trilogia di Peter Jackson. Spero penso semplicemente 'Questo è un lavoro grandioso, ho ottenuto delle amicizie grandiose, spero che continui'. E che accolgano quello che accadrà perché questo tipo di lavori, quelli che finiscono per essere i migliori che potrai mai avere, spariscono in un batter d'occhio. Puoi pensare 'Oh, lo farò per anni' e poi, improvvisamente, tra tre anni ti ritrovi a dire 'Cosa, dove è finito?'. Ed è finita. Spero che la apprezzino, si divertano e che sia un enorme successo".

Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere, analisi del nuovo trailer: Cosa aspettarci dalla serie?

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere di Prime Video porterà per la prima volta sugli schermi le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questo dramma epico si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, e porterà gli spettatori in un'era lontana in cui furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell'oscurità. Partendo da un momento di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti, altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all'isola mozzafiato del regno di Númenor, fino ai luoghi più estremi sulla mappa, questi regni e personaggi costruiranno un'eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo.