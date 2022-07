Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere, analisi del nuovo trailer: Cosa aspettarci dalla serie?

Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, una foto dal set

Ci siamo, manca davvero poco per tornare nella Terra di Mezzo: il 2 settembre arriva infatti su Prime Video Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, serie tv in 8 episodi, creata da J. D. Payne e Patrick McKay a partire dall'opera di Tolkien.

Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, un'immagine di Galadriel

Siamo migliaia di anni prima gli eventi raccontati in Lo Hobbit e nella trilogia di Il Signore degli Anelli, entrambi portati al cinema da Peter Jackson. La serie è ambientata in un periodo apparentemente più pacifico, nel corso della Seconda Era della Terra di Mezzo: è il momento in cui vengono forgiati gli Anelli del Potere, che infatti danno il titolo alla serie. C'è l'ascesa dell'Oscuro Signore Sauron e la caduta del regno di Númenor. In quest'epoca avviene anche l'ultima alleanza tra Elfi e Uomini. Chi ha letto il Silmarillion si orienterà molto meglio in questo nuovo racconto fantasy che promette grande spettacolo.

Primo capitolo di un progetto formato da cinque stagioni, per cui Prime Video prevede di spendere in tutto almeno un miliardo di dollari (soltanto di diritti sono stati spesi 250 milioni), Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha mostrato i primi lampi di sé lo scorso 14 febbraio, quando è stato diffuso il primo teaser trailer. Esattamente cinque mesi dopo, il 14 luglio, è arrivato il secondo teaser trailer, molto più epico e spettacolare, anche grazie alla musica, curata sempre da Howard Shore, che ha composto anche quella dei film di Peter Jackson.

In queste nuove immagini si vedono molto meglio i paesaggi e l'aspetto di diversi regni della serie, come il regno di Númenor, i Regni Elfici di Lindon ed Eregion, il Regno dei Nani di Khazad-dûm, le terre del sud, le distese del nord e i Mari Separanti. Conosciamo più da vicino anche molti dei protagonisti. Tutti tranne il villain, Adar, che molto probabilmente sarà mostrato il 22 luglio al San Diego Comic-Con, durante il panel dedicato alla serie Prime Video. La prima immagine ufficiale di Adar, personaggio inedito interpretato da Joseph Mawle, è infatti apparsa proprio a San Diego, su un gigantesco poster. Intanto andiamo ad analizzare meglio questo secondo teaser trailer.

Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere: il secondo trailer

Chi è Adar?

Il signore degli Anelli: Gli anelli del potere, un'immagine

In attesa di vedere meglio il villain di Gli Anelli del Potere, ecco quanto sappiamo su di lui: Adar è un elfo caduto, alla ricerca di un talismano potentissimo e sconosciuto. Durante le battaglie della serie gli Orchi urleranno proprio "Adar! Adar! Adar!" come grido di battaglia. Adar in Sindarin significa "padre". Nella prima immagine (grazie al sito SDCCUnofficialBlog, che ha immortalato il poster affisso a San Diego) lo vediamo di profilo, con capelli lunghi, armatura e una spada dall'elsa affusolata.

Il regno di Númenor

Il signore degli Anelli: Gli anelli del potere, un'immagine

Il secondo teaser trailer comincia con le immagini di una città appartenente al regno-isola di Númenor, forse Andúnië. Su Entertainment Weekly è uscito uno speciale in cui vengono mostrati i personaggi appartenenti a questo regno, che ospita la più grande civiltà di uomini nella storia della Terra di Mezzo, eccellenza di conoscenza e cultura. I Númenoreani sono Umani, ma hanno anche sangue elfico. Alcuni sono ancora fedeli agli Elfi e alla divinità Valar, altri vogliono staccarsi da questo passato. L'arroganza di Númenor segna la sua fine: come Atlantide, viene distrutta e affondata. L'isola è guidata dalla regina Míriel (Cynthia Addai-Robinson).

La giovane Galadriel

Come già successo nei film di Peter Jackson, Galadriel è la voce narrante: a interpretare la giovane elfa è l'attrice Morfydd Clark. Vediamo un primissimo piano dei suoi occhi, che richiama un'inquadratura di Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello, in cui è Cate Blanchett a ricoprire il ruolo. Si vede camminare su una collina, insieme forse a suo fratello Finrod, mentre appare all'orizzonte una città, che dovrebbe essere Tirion, ad Aman. La luce di cui parla nel trailer è quella degli alberi Laurelin e Telperion, elemento chiave della storia. Deve trattarsi di un flashback, visto che sono stati distrutti molto tempo prima.

Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, Galadriel in una foto

Galadriel è una guerriera e la vediamo insieme alla compagnia di elfi con cui è a caccia, nelle terre settentrionali del Forodwaith, degli ultimi alleati di Morgoth, Oscuro Signore, potente Valar e principale antagonista nel Silmarillion. La vediamo anche discutere con il giovane Elrond (nella serie Robert Aramayo, nei film Hugo Weaving) di una visione apocalittica: forse proprio la battaglia contro Morgoth, in cui Galadriel perde il fratello Finrod.

Il signore degli Anelli: Gli anelli del potere, un'immagine

Le avventure della giovane Galadriel sono parecchie: la vediamo affrontare un Troll delle Nevi, i ghiacci e i Mari Separanti, dove conosce il naufrago Halbrand (Charlie Vickers), personaggio inedito. Si vedono poi anche Galadriel ed Elendil a cavallo, sulla costa di Númenor, diretti verso una città che potrebbe sembrare Minas Tirith.

Il regno elfico di Lindon

Nel trailer di Gli Anelli del Potere si vede anche il regno elfico di Lindon: c'è una discussione tra il giovane Elrond e il re Gil-Galad (Benjamin Walker), che prevede l'arrivo dell'oscurità nella Terra di Mezzo.

Il signore degli Anelli: Gli anelli del potere, un'immagine

Il regno nanico di Khazad-Dûm

Nei film lo abbiamo visto Khazad-dûm in disgrazia, nel trailer lo vediamo florido: ci sono re Durin III e la sfida tra Elrond e il principe Durin IV. Proprio lui dice, tenendo in mano un materiale: "Può essere il principio di una nuova era". Si tratta molto probabilmente del ritrovamento del Mithril a Khazad-Dûm.

Il signore degli Anelli: Gli anelli del potere, un'immagine

I Pelopiedi e lo straniero misterioso

Il signore degli Anelli: Gli anelli del potere, un'immagine

Vediamo poi i Pelopiedi, creati appositamente per la serie. Una sorta di antenati degli Hobbit, che vivono appartati, protagonisti di una storia parallela alle vicende principali. Nel precedente teaser abbiamo visto che sono in buoni rapporti con gli Ent. Sono proprio alcuni di loro a incontrare uno straniero misterioso: scoprire chi sia è sicuramente uno dei grandi interrogativi di Gli Anelli del Potere. Lo straniero sembra essere caduto dal cielo insieme a un meteorite: lo vediamo emergere dalle fiamme. Fiamme dalla forma sinistramente familiare. Sì, proprio quella dell'Occhio di Sauron. Ma gli autori potrebbero anche averci deliberatamente messo fuori strada.