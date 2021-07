Il Signore degli Anelli, Dominic Monaghan e la scena più dolorosa: "L'abbiamo ripetuta tre volte"

Recitare nella saga de Il Signore degli Anelli ha posto Dominic Monaghan nella condizione di dover affrontare immense battaglie e alberi combattenti in CGI. Nulla, però, ha eguagliato la forza emozionale della scena in cui il suo personaggio dà il suo addio a Frodo.

Nel corso del suo podcast, Friendship Onion, Dominic Monaghan ha ricordato la scena più dolorosa da girare dell'intero franchise de Il Signore degli Anelli. La sequenza è stata realizzata in occasione de Il signore degli anelli - Il ritorno del re e consiste nell'addio di Merry a Frodo Baggins a Gray Havens. La sequenza in questione è stata una delle più difficili da realizzare e Dominic Monaghan ha raccontato a questo proposito: "Beh, l'abbiamo dovuta ripetere ben tre volte! Stavamo tutti piangendo come bambini e nessuno di noi avrebbe voluto ripeterla! Nella versione inglobata nel film, per fortuna, non sono risultato isterico come in occasione del primo e del secondo ciak. Si è trattato di un momento davvero toccante".

Dal momento che gli hobbit sono notoriamente molto sensibili alla vulnerabilità delle loro emozioni, Peter Jackson ha richiesto agli attori che impersonavano Frodo, Merry, Pipino e Sam di recitare in modo tale da risultare assai emozionati. Dominic Monaghan ha continuato: "Sì, questa sequenza è stata veramente faticosa da girare e noi quattro coinvolti ci siamo sentiti vulnerabili!".

A completare il viaggio nel passato è stato Billy Boyd, co-conduttore di The Friendship Onion, che ha ricordato: "Vi state chiedendo perché abbiamo dovuto girare questa scena per ben tre volte? Sean Astin indossava il vestito sbagliato e ha rovinato la continuità con la sequenza precedente. Abbiamo rigirato la scena l'indomani e quella parte di pellicola è andata distrutta a causa di un problema. Quindi, abbiamo dovuto rigirarla una terza volta! Ebbene sì, è andata proprio così!".