Il signor Diavolo: la trama del film horror di Pupi Avati, stasera su Rai3

Pupi Avati è tornato all'horror e l'ha fatto nel 2019 con Il signor Diavolo, thriller gotico, in onda stasera su Rai3 alle 22:00 al termine del Golden Gala (ma è già disponibile in streaming su RaiPlay), tratto dal suo romanzo omonimo.

Il Signor Diavolo: una scena del film

La trama de Il signor Diavolo ci porta nell'Italia degli anni '50. Partito da Roma, il pubblico ministero Furio Momentè sta raggiungendo Venezia, inviato dal tribunale per un processo delicato. Un ragazzino di quattordici anni ha ucciso un coetaneo, e la Curia romana vuole capire il contorno della vicenda, poiché nel drammatico caso è implicato un convento di suore: si parla anche di visioni demoniache attorno ad esso. All'origine di tutto c'è la morte, due anni prima, di Paolino Osti. Secondo Carlo, il suo migliore amico, Paolino è morto per una maledizione: Emilio lo ha fatto inciampare mentre, in chiesa, portava l'ostia consacrata per la comunione. Un involontario sacrilegio, ma il malcapitato Paolino avrebbe promesso un suo ritorno dall'aldilà. Tutto questo è diventata un'ossessione per Calo, tanto che ha messo in moto oscuri rituali e misteriosi eventi. Fino alla morte di Emilio, ucciso da Carlo proprio con la fionda di Paolino, seguendo gli indizi.

Una storia intensamente nera, il ritratto di una provincia non del tutto compresa, in un profondo Nord-est intriso di religione quanto di superstizione e in cui i confini tra vita e mistero si spostano come l'orizzonte nelle paludi. Dove potrebbe nascondersi il diavolo.