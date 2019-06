Il Signor Diavolo: Il trailer del film di Pupi Avati

Il Signor Diavolo, probabilmente: il trailer del nuovo film di Pupi Avati che uscirà al cinema il 22 agosto si svela con immagini cupe e scene sinistre.

Il video si apre con delle sequenze ambientate in una chiesa, immagini claustrofobiche che introducono la storia di un ragazzo che ha ucciso un coetaneo convinto che questi fosse il diavolo. Il montaggio serrato del trailer ci mostra delle persone che assistono ad una messa, qualcuno che calpesta un'ostia durante la funzione, tra lo sgomento generale dei fedeli. Un uomo anziano martella il sigillo di una lapide nel tentativo di aprirla e accedere alla tomba sottostante, mentre ci vengono anticipati alcuni dettagli misteriosi sul caso, che si svolge a Venezia. Le scene più impressionanti del trailer del Il Signor Diavolo sono quelle in cui un gruppo di persone tenta di estrarre un dente da un cadavere, probabilmente nell'ambito di un rituale esoterico.

Il signor diavolo: una scena del film

La trama de Il Signor Diavolo è ambientata nell'autunno 1952. Nel nord est è in corso l'istruttoria di un processo sull'omicidio di un adolescente, considerato dalla fantasia popolare indemoniato. Furio Momentè, ispettore del Ministero, parte per Venezia leggendo i verbali degli interrogatori. Carlo, l'omicida, è un quattordicenne che ha per amico Paolino. La loro vita è serena fino all'arrivo di Emilio, un essere deforme figlio unico di una possidente terriera che avrebbe sbranato a morsi la sorellina. Paolino, per farsi bello, lo umilia pubblicamente suscitando la sua ira: Emilio, furioso, mette in mostra una dentatura da fiera. Durante la cerimonia delle Prime Comunioni, Paolino nel momento di ricevere l'ostia, viene spintonato da Emilio. La particola cade al suolo costringendo Paolino a pestarla. Di qui l'inizio di una serie di eventi sconvolgenti.

