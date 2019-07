Il Serialista: si parla de Il Trono di Spade con Elda Alvigini! (VIDEO)

Nella nuova puntata de Il Serialista l'ospite di Renzo Di Falco è Elda Alvigini, che ci presenterà Il Trono di Spade e altre serie da recuperare in estate. Spazio anche al manuale per malati seriali di Movieplayer, 100 serie tv in pillole!

In apertura di episodio Renzo parla di tre show amatissimi dal pubblico: Stranger Things, arrivato da pochi giorni su Netflix grazie alla sua terza stagione, La casa di carta, prossimo arrivo sempre nel gigante dello streaming a fine luglio con la terza stagione, e Le regole del delitto perfetto, di cui è stata appena annunciata la sesta e ultima stagione.

Elda Alvigini e Max Tortora in una scena de I Cesaroni 3

Il superospite di giornata è Elda Alvigini, attrice italiana interprete tra le altre cose della Stefania Masetti de I Cesaroni, che presenta una triade di show consigliatissimi da recuperare in questa calda estate: primo tra tutti Il trono di spade, l'epica seria HBO terminata proprio poche settimane fa; a seguire Call my agent, serie francese che ha per protagonista 4 agenti del cinema alle prese con il salvataggio della propria agenzia dopo la morte del proprietario. Lo show è disponibile su Netflix Italia.

Nella nuova puntata, Renzo parla anche di 100 serie TV in pillole, il volume per malati seriali, scritto a sei mani dai nostri Luca Liguori, Giuseppe Grossi e Antonio Cuomo. Il manuale comprende le migliori 100 serie televisive degli ultimi trent'anni, dai classici ai successi più recenti, tra le quali troverete 24, Breaking Bad, Black Mirror, E.R., Gomorra, I Simpson, I Soprano, Lost, Mad Men, Twin Peaks, Una mamma per amica e X-Files, e tante altre tra le quali, chissà, potrebbe nascondersi il vostro prossimo colpo di fulmine seriale! Ma attenzione: non sono soltanto le cento migliori serie che si siano viste sullo schermo, quelle che hanno lasciato un segno indelebile nel panorama televisivo, ma sono anche quelle capaci di provocare maggior dipendenza.

Ecco il nuovo episodio, ricordiamo che la realizzazione del video è a cura di Ownidea Studio.

Renzo Di Falco inizia a lavorare come speaker per Radio Luna nel 1999, per poi vincere nel 2004 la prima edizione di Speaker Factory che lo proietta a Dimensione Suono Roma, per passare infine nel 2011 a RDS, dove è in diretta dal venerdì alla domenica nella fascia serale. Di Falco è inoltre doppiatore, presentatore e opinionista. Rientra tra i tutor del reality tv RDS Academy in onda su Sky e Real Time.