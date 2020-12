Il Segreto anticipazioni 10 dicembre 2020: Alicia minacciata da un'associazione segreta

Il Segreto torna giovedì 10 dicembre 2020 su Canale 5 alle 16:37 con un'altra delle puntate inedite e le anticipazioni parlano di un pericolo per Alicia e la sua carriera politica, un pericolo che per il momento non ha nè volto nè nome.

La donna infatti si reca a La Habana per dire addio al suo lavoro e a Tomás, per potersi dedicare completamente alla sua candidatura a sindaco di Puente Viejo. La sua carriera politica, anche se appena cominciata, è già minacciata da un'associazione segreta decisa a mantenere la monarchia. Matías, preoccupato, tenta di farla ragionare.

Don Filiberto, rapito da una setta di uomini incappucciati, viene condotto ancora in catene in una sala, dove sta per essere giustiziato.

Il segreto è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì intorno alle 16:30, tra il riassunto quotidiano dalla casa del Grande Fratello Vip 5 e la nuova puntata di Pomeriggio Cinque, e la domenica a partire dalle 14:30, seguito, in base alla programmazione attuale, dalla nuova puntata della soap Una vita.