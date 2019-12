Il segreto anticipazioni 9 dicembre 2019: Maria prende una sofferta decisione per i suoi figli

Il Segreto torna con la puntata di lunedì 9 dicembre 2019 e le anticipazioni ci riportano non solo all'attentato fallito di Carmelo ma anche a Maria e alla difficile decisione da prendere sui suoi figli.

Carmelo non ha le prove del coinvolgimento di Donna Francisca nell'incidente che ha portato alla morte di Adela ma è convinto della sua colpevolezza, per questo ha organizzato meticolosamente l'imboscata ai danni della Montenegro. Quello che non aveva previsto, però, era la fedeltà di Mauricio, che per difendere la sua signora è stato colpito al suo posto dalla pallottola a lei destinata.

Questo atto di violenza, insieme all'attentato al matrimonio di Fernando e all'incidente che ha portato alla morte di Adela, hanno gettato la comunità nel panico: Maria, che è stata spinta da Raimundo a recarsi a La Habana per evitare pericoli, ha deciso di mandare i suoi figli in un collegio per tenerli al sicuro.

Il segreto tornerà domani, 9 dicembre, intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni della puntata in onda oggi, domenica 8 dicembre, alle 16:30 su Canale 5.