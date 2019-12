Il Segreto anticipazioni 8 dicembre 2019: Antolina è decisa a distruggere la serenità di Elsa

Nella puntata de Il Segreto, in onda domenica 8 dicembre 2019 su Canale 5, Antolina non riesce più a nascondere tutta la propria invidia per la ritrovata serenità di Elsa: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di domenica 8 dicembre 2019 e le anticipazioni raccontano dell'invidia cieca che Antolina prova per Elsa ora che la sua vita è finalmente fuori pericolo e tutta la comunità le si è stretta intorno.

Elsa si prepara a uscire dall'ospedale e tutti i suoi amici e quanti l'hanno aiutata a racimolare il necessario per l'intervento stanno organizzando una festa per accoglierla degnamente. Antolina, però, non riesce a nascondere la propria invidia per il trattamento riservato a Elsa. La donna ha in mente un perfido piano per distruggere la serenità ritrovata di Elsa, ma Isaac nutre già dei sospetti: riuscirà a fermarla?

Il segreto tornerà domani, 8 dicembre, intorno alle 16:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.