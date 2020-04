Il Segreto anticipazioni 9 aprile 2020: Pepa, Tristan e tanti ricordi nella puntata speciale

Nella puntata de Il Segreto, in onda giovedì 9 aprile 2020 su Canale 5, si tornerà indietro nel tempo con Pepa, Tristan e i ricordi più dolci di Donna Francisca: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di giovedì 9 aprile 2020 su Canale 5 e le anticipazioni ci riportano già indietro nel tempo e nei ricordi a cui Francisca Montenegro ha preferito abbandonarsi.

Nell'impossibilità di trovare conforto nella situazione presente di Puente Viejo, Donna Francisca ha preferito lasciarsi andare ai ricordi felici. Rivedremo così i giovani Tristan, Pepa, Juan, Soledad, Mariana, Nicolas, Ramiro e molti altri in una puntata speciale dedicata al periodo d'oro della soap spagnola.

Il segreto tornerà giovedì 9 aprile 2020, intorno alle 16:35 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, mercoledì 8 aprile.