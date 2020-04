Il Segreto anticipazioni 8 aprile 2020: Puente Viejo si allaga! A Francisca non restano che ricordi

Il Segreto torna con la puntata di mercoledì 8 aprile 2020 su Canale 5 e le anticipazioni non portano buone notizie per Puente Viejo e per i suoi abitanti, Donna Francisca compresa.

Mentre Severo e Carmelo ancora discutono sulla possibilità di rimettere in piedi la fabbrica di gallette, l'acqua raggiunge il centro abitato e il sindaco comunica a tutti gli abitanti di abbandonare in fretta e furia il paese. Francisca, addolorata per dover lasciare l'amata Casona per sempre, si abbandona a ricordi ben più felici del drammatico presente.

Il segreto tornerà mercoledì 8 aprile 2020, intorno alle 16:35 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, martedì 7 aprile.