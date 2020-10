Il Segreto anticipazioni 23 ottobre 2020: Rosa è scomparsa

Il Segreto torna venerdì 23 ottobre 2020 su Canale 5, intorno alle 16:20, con le puntate inedite. Dalle anticipazioni scopriamo che Rosa è scomparsa, proprio come Tiburcio.

Camelia, finalmente, si riprende dal trauma subito nell'incendio, ora è del tutto guarita. Onesimo è sempre più preso dal suo studio sui meridiani, tanto da non curarsi delle ripetute richieste di Dolores di parlare del fatto che Tiburcio risulti ancora scomparso. Anche Rosa, dopo essere scappata in seguito al tentativo di Marta di parlarle di lei e Adolfo, ancora non è tornata a casa.

Tomás, preoccupato per Camelia, va a trovare Marcela, accorgendosi che forse non l'ha ancora dimenticata. Anche tra la marchesa e Iñigo ci sono delle tensioni per via della conclusione della loro storia, che lui non ha mai accettato. Alla fabbrica, intanto, fa la sua comparsa Alberto Santos, un giornalista investigativo che sta scrivendo di un vecchio incidente accaduto anni prima nelle Industrie Solozábal di Bilbao, quando don Ignacio ne era il direttore.

Il segreto è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì intorno alle 16:20, tra il riassunto quotidiano dalla casa del Grande Fratello Vip 5 e la nuova puntata di Pomeriggio Cinque, e la domenica a partire dalle 14:30, seguito, in base alla programmazione attuale, dalla nuova puntata della soap Una vita.