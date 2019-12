Il Segreto anticipazioni 3 dicembre 2019: Maria e Fernando fuggono dalla villa

Nella puntata de Il Segreto, in onda martedì 3 dicembre 2019 su Canale 5, Maria e Fernando vengono spinti da Raimundo a fuggire dalla villa per paura di ritorsioni: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di martedì 3 dicembre 2019 e le anticipazioni si concentrano sulle conseguenze, sulla vita di Donna Francisca, del terribile incidente occorso ad Adela.

Maria, Fernando e i bambini sono stati tutti mandati a La Habana, lontani dalla villa, dove Raimundo teme ritorsioni di Carmelo come conseguenza del fatale incidente che gli ha portato via la moglie. Sarà stata davvero Francisca a manomettere l'auto? Per scoprirlo, Carmelo ha assunto un investigatore che scoprirà qualcosa di inquietante.

Intanto la situazione di Elsa pare migliorare: si è risvegliata dall'intervento ma per sciogliere la prognosi, come Zabaleta sottolinea a Isaac, saranno necessari altri esami.

Trovate qui le anticipazioni della puntata in onda oggi, lunedì 2 dicembre, alle 16:10 su Canale 5.