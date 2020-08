Il Segreto anticipazioni 4 agosto 2020: Pepa racconta a Tristan la verità sul piccolo Martin

Il Segreto torna martedì 4 agosto 2020 su Canale 5, ancora alle 15:30 con le repliche della prima stagione. Nelle anticipazioni Pepa si decide finalmente a raccontare la verità su suo figlio, ma...

Pepa rivela a Tristan che Martin non è figlio suo e di Angustias, ma lui non da credito alle parole della Levatrice, la quale, è costretta a mettersi in cerca del rapporto dell'ospedale psichiatrico che attesta che Angustias non ha mai partorito, per confermare le sue affermazioni. Purtroppo il documento sembra essere ormai perso. Sebastian propone al padre Raimundo e alla sorella Emilia un nuovo modo per dirigere i lavori della locanda, mentre Donna Francisca manda in avanscoperta Pedro per conoscere i progetti del figlio di Raimundo. Soledad sta pensando a un piano per scappare dalla villa e chiede aiuto a Pepa. Pedro e Dolores, nel frattempo, speculano sui prezzi dei prodotti del loro emporio.

Il segreto tornerà martedì 4 agosto 2020, intorno alle 15:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguire la soap in replica tra i programmi on demand.