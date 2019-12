Il Segreto anticipazioni 2 dicembre 2019: Raimundo è molto preoccupato per Francisca

Nella puntata de Il Segreto, in onda su Canale 5 lunedì 2 dicembre 2019 alle 16:10, Raimundo, molto preoccupato per Francisca, ordina a tutti di lasciare la villa: anticipazioni.

Il Segreto torna lunedì 2 dicembre 2019 alle 16:10 su Canale 5 con anticipazioni che si concentrano intorno alla rabbia di Carmelo e alla paura di Raimundo.

Raimundo, dopo il confronto con Severo e Carmelo, è molto preoccupato per i suoi e perchè teme in una ritorsione violenta di Carmelo, che nel terribile incidente ha perso la moglie Adela e ora sta incolpando Francisca. Per questa ragione Raimundo ha ordinato a Maria e Fernando di trasferirsi a La Habana. Francisca infatti, tornata alla villa, scopre che Maria non è più lì.

Elsa intanto si è svegliata dopo l'intervento ma per sapere se sia o no fuori pericolo sarà necessario aspettare altri esami.

Il segreto tornerà domani, lunedì 2 dicembre, intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand. Trovate qui le anticipazioni della puntata in onda oggi, domenica 1° dicembre, su Canale 5 alle 16:10.