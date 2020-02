Il Segreto anticipazioni 27 febbraio 2020: Esther viene smascherata da Marina?

Nella puntata de Il Segreto, in onda giovedì 27 febbraio 2020 su Canale 5, Esther verrà improvvisamente smascherata da chi meno si sarebbe aspettata: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di giovedì 27 febbraio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni non sono portatrici di buone notizie per Esther, che sta per essere pubblicamente smascherata.

Don Anselmo aveva già espresso tutti i propri dubbi a Berengario sul fatto che Esther fosse davvero chi diceva di essere, cioè la figlia del religioso. Ora però, a sferrare il colpo decisivo al piano della Soto potrebbe essere proprio sua madre! Marina infatti, saputa morta da tutti, si presente all'improvviso a Puente Viejo, rischiando così di mandare all'aria il piano della figlia.

Il segreto tornerà domani, 27 febbraio 2020, intorno alle 16:40 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.