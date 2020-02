Il Segreto anticipazioni 26 febbraio 2020: la Vilches vuole uccidere Maria

Nella puntata de Il Segreto, in onda mercoledì 26 febbraio 2020 su Canale 5, l'infermiera Dori Vilches tenta di uccidere Maria: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di mercoledì 26 febbraio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni mostrano già Maria mai così in pericolo tra le mani di Dori Vilches.

L'infermiera infatti, dopo averla drogata, lega Maria al lettino e la minaccia con il bisturi in mano. A Puente Viejo intanto continua la guerra di nervi con il sottosegretario Garcia Morales: Irene ha convinto Anacleto a pubblicare un articolo contro di lui, mandando Morales su tutte le furie.

Il segreto tornerà domani, 26 febbraio 2020, intorno alle 16:40 su Canale 5