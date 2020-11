Il Segreto anticipazioni 25 novembre 2020: Raimundo è in pessime condizioni

Il Segreto torna mercoledì 25 novembre 2020 su Canale 5 alle 16:20 con un'altra delle puntate inedite e le anticipazioni parlano di Raimundo, ritrovato ma in pessime condizioni.

Rosa, in un momento di sconforto, certa del fatto che Adolfo non la ami, gli chiede di annullare il matrimonio, ma lui riesce a rassicurarla e a convincerla ad andare avanti con i preparativi. L'equilibrio mentale di lei resta comunque pericolosamente precario. Tiburcio, Onesimo e Hipólito, tentano di mettere in atto un nuovo piano per far allontanare Estefanía da Puente Viejo, ma anche questo secondo tentativo fallisce miseramente.

Alicia, spinta da Encarnación, decide di candidarsi alle elezioni municipali. Tutti sembrano accettare bene la notizia, tranne Mauricio, che tenta di dissuadere Encarnación dal farla presentare, ricordandole che la politica non è adatta a una donna.

Raimundo è stato finalmente ritrovato e sta per tornare in paese insieme a donna Francisca, ma non si sa ancora in che condizioni sia. Intanto, il Capitano Huertas notifica un mandato di arresto a Jesús Urrutia, che è accusato di omicidio.

Il segreto è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì intorno alle 16:20, tra il riassunto quotidiano dalla casa del Grande Fratello Vip 5 e la nuova puntata di Pomeriggio Cinque, e la domenica a partire dalle 14:30, seguito, in base alla programmazione attuale, dalla nuova puntata della soap Una vita.