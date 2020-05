Il Segreto anticipazioni 22 maggio 2020: tra Marta e Adolfo galeotta fu la lettera

Nella puntata de Il Segreto, in onda venerdì 22 maggio 2020 su Canale 5, tra Marta e Adolfo succede quello che ormai era inevitabile... Anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di venerdì 22 maggio 2020 su Canale 5 alle 16:10 e le anticipazioni lasciano spazio a pochi dubbi: tra Marta e Adolfo sta per succedere qualcosa che non è più evitabile.

Marcela non si lascia intimorire dalla sfacciataggine di Alicia e la caccia dalla locanda. Dolores attende con preoccupazione l'ammenda per la vendita di contrabbando di tabacchi. Don Ignacio manda Urrutia ad informare Isabel della sua partenza. Ignacio torna a Puente Viejo portando con lui sua figlioletta Belen. Tra Raimundo e Camelia si instaura un rapporto molto affettuoso. Ramon pensa di fare un'offerta di acquisto per la miniera di Isabel. Isabel, pur continuando a mentire su Raimundo, comunica a Francisca che presto potrà acquistare la villa. Marta, pressata dalle sorelle va a consegnare la lettera a Adolfo e accade l'inevitabile.

Il segreto tornerà venerdì 22 maggio 2020, intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguire la soap in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.