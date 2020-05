Il Segreto anticipazioni 21 maggio 2020: Don Ignacio e le sue figlie escono di scena?

Nella puntata de Il Segreto, in onda giovedì 21 maggio 2020 su Canale 5, Don Ignacio prepara davvero l'uscita di scena sua e delle figlie? Anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di giovedì 21 maggio 2020 su Canale 5 alle 16:10 e dalle anticipazioni appare come davvero imminente e inevitabile l'uscita di scena di Don Ignacio e delle sue figlie.

Don Ignacio non cede alla ribellione delle sue figlie e ribadisce loro che devono preparare i bagagli perché presto si trasferiranno a Bilbao. Carolina viene sorpresa da Encarnacion mentre sta scappando da Pablo. Raimundo sollecita Matias a raccontargli cosa ne stia facendo della sua vita, dicendogli di aver capito che ha un'amante. Ramon offre a Urrutia il posto di don Ignacio alla fabbrica di Puente Viejo. Adolfo viene a sapere da Tomas che i Solozabal presto torneranno a Bilbao e la sua prima reazione è andare alla Villa, ma il fratello lo blocca. Matias riceve l'incarico di trasportare delle armi e parte per qualche giorno. Rosa chiede a Marta di consegnare una lettera di addio a Adolfo. Alicia va alla locanda e chiede di Matias causando la furiosa reazione di Marcela.

Il segreto tornerà giovedì 21 maggio 2020, intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguire la soap in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi.