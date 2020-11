Il Segreto anticipazioni 19 novembre 2020: Mauricio e Matias mettono alle strette Campuzano

Il Segreto torna giovedì 19 novembre 2020 su Canale 5, intorno alle 16:20, con le puntate inedite. Nelle anticipazioni Mauricio e Matias riescono ad acciuffare Campuzano ma è ancora presto per ottenere le informazioni necessarie a ritrovare Mauricio.

Rosa, dopo aver assistito a una telefonata tra don Ignacio e Marta, perde del tutto la testa e le sue allucinazioni diventano sempre più frequenti, come gli scatti d'ira.

Hipólito tenta di corrompere Estefanía, per farla allontanare da Puente Viejo e aiutare Tiburcio, ma lei torna a tormentarli. Pablo sospetta ancora che dietro la partenza improvvisa della madre ci sia un motivo che gli tengono nascosto, così, dietro consiglio di Urrutia, pensa a un modo per far confessare i genitori.

Mauricio e Matías rintracciano e catturano Campuzano, il tirapiedi di donna Eulalia. Lo trascinano a La Habana, con l'intento di costringerlo a confessare dove si trovi Raimundo, ma donna Isabel si intromette nei loro piani.

Il segreto è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì intorno alle 16:20, tra il riassunto quotidiano dalla casa del Grande Fratello Vip 5 e la nuova puntata di Pomeriggio Cinque, e la domenica a partire dalle 14:30, seguito, in base alla programmazione attuale, dalla nuova puntata della soap Una vita.