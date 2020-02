Il Segreto anticipazioni 19 febbraio 2020: Maria e Irene si alleano contro Fernando e Dori

Il Segreto torna con la puntata di mercoledì 19 febbraio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni ci parlano di progressi nel piano che Maria sta mettendo in piedi con l'aiuto di Irene.

Da quando Dori Vilches ha inavvertitamente nominato Clara e i suoi bambini, Maria ha capito che non è lei la sola a dover temere per la propria incolumità. Per questo Maria ha cominciato a passare informazioni di nascosto a Irene, tutto ciò che possa essere utile per la loro indagine. Facendo attenzione solo ad un particolare fondamentale: Fernando non deve nutrire alcun sospetto sulla nuova alleanza.

Il segreto tornerà domani, 19 febbraio 2020, intorno alle 16:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.