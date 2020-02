Il Segreto anticipazioni 18 febbraio 2020: Maria chiede aiuto a Irene

Il Segreto torna con la puntata di martedì 18 febbraio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni ci riportano al cospetto dell'infermiera Dori Vilches e di Maria, che ora ha bisogno di sostegno.

Alcune dichiarazioni fatte dall'infermiera hanno messo in allarme Maria: la donna, anche per la sua particolare condizione di salute, ora teme per la propria incolumità. La sua unica alleata potrebbe essere in questo momento Irene, che chiama e alla quale consegna una lettera.

Il segreto tornerà domani, 18 febbraio 2020, intorno alle 16:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, lunedì 17 febbraio.