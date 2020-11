Il Segreto anticipazioni 18 novembre 2020: Rosa è preda di allucinazioni

Il Segreto torna mercoledì 18 novembre 2020 su Canale 5, intorno alle 16:20, con le puntate inedite. Nelle anticipazioni Rosa fa preoccupare tutta la famiglia perchè evidentemente preda di allucinazioni.

Mauricio si vede costretto a ricattare il Capitano Huertas, per costringerlo a collaborare con lui per trovare "il guercio", l'uomo che lavorava per donna Eulalia Castro, nella speranza che li conduca a Raimundo.

Rosa, con l'avvicinarsi delle nozze, invece di calmarsi come speravano tutti, è preda di attacchi isterici e allucinazioni, come ha anticipato la puntata precedente. Cosa che, chiaramente, preoccupa tutta la famiglia. Pablo, sospettando che suo padre abbia costretto María Jesús a lasciare il paese, tenta di scoprire quale sia la vera situazione tra i suoi genitori e chi di loro stia mentendo.

Tomás tenta di realizzare i suoi piani per rimodernare la miniera e renderla più sicura, ma Adolfo è preso dai suoi problemi, sentendosi intrappolato in una vita che non voleva, e non dà ascolto al fratello. Urrutia, che ha confessato la verità sull'incidente di Bilbao al Signor Santos, il giornalista, gli fornisce tutti i documenti che provano che don Ignacio non era coinvolto e che lui è l'unico colpevole.

Il segreto è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì intorno alle 16:20, tra il riassunto quotidiano dalla casa del Grande Fratello Vip 5 e la nuova puntata di Pomeriggio Cinque, e la domenica a partire dalle 14:30, seguito, in base alla programmazione attuale, dalla nuova puntata della soap Una vita.