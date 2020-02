Il Segreto anticipazioni 14 febbraio 2020: Lola e Prudencio presto sposi?

Il Segreto torna con la puntata di venerdì 14 febbraio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni nel giorno di San Valentino non possono che parlare d'amore, tra Lola e Prudencio.

Lola ha deciso infatti di accettare la proposta di matrimonio di Prudencio, nonostante tema che qualcosa di terribile possa ancora accadere per via di Donna Francisca. La Montenegro però ha al momento altro di cui preoccuparsi: è molto in pena per Maria, come lei non si fida dell'infermiera Vilches e di Fernando e il tempo sta per dimostrare ad entrambe che non sbagliavano.

Elsa e Isaac stanno benissimo, sono giunti a destinazione e possono finalmente informare Consuelo.

Il segreto tornerà domani, 14 febbraio 2020, intorno alle 16:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, giovedì 13 febbraio.