Il Segreto anticipazioni 13 febbraio 2020: Maria è furiosa con Fernando

Nella puntata de Il Segreto, in onda giovedì 13 febbraio 2020 su Canale 5, Maria sarà sempre più vicina alla scoperta del piano segreto di Fernando: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di giovedì 13 febbraio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni si concentrano sul dramma che Maria continua a vivere per colpa di Fernando e dei suoi malefici piani.

Il dottor Zabaleta viene trasferito altrove e allontanato così da Maria, allo stesso tempo l'infermiera Dori Vilches viene costretta a somministrarle terapie meno pesanti per il suo fisico. Questo, però, per Maria vuol dire una cosa sola: veder allontanare la propria guarigione. Per questo decide di prendersela con il solo che conserva ancora tanto potere sulla sua vita, Fernando. Lo sfogo di Maria porta lei e gli spettatori mai così vicini alla scoperta del malefico piano del Mesia.

Il segreto tornerà domani, 13 febbraio 2020, intorno alle 16:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, mercoledì 12 febbraio.