Il Segreto anticipazioni 10 luglio 2020: don Julian morto e Raimundo in fin di vita

Il Segreto torna venerdì 10 luglio 2020 su Canale 5, ancora alle 15:30 con le repliche della prima stagione. Nelle anticipazioni apprendiamo della morte di don Julian per omissione di soccorso, ma le notizie funeste non finiscono qui.

Don Julián muore: Donna Francisca decide di non prestare soccorso e gli impedisce di prendere le sue medicine. Si finge, però, talmente addolorata da organizzare in casa propria la veglia funebre.

Pepa si fa avanti per aiutare ad allestire la dimora, ma il vero intento è un altro: prendere i documenti che Julian aveva portato con sè che attestano la verità sull'origine di Martin. Donna Francisca però consegna la valigetta al sindaco, questa volta in buona fede, affinché la custodisca fino a quando non verrà scelto un nuovo medico.

Emilia intanto è preoccupata perché suo padre non è ancora rientrato dal viaggio a Villalpanda e va a denunciarne la scomparsa alla Guardia Civile. Poco dopo Raimundo viene ritrovato mezzo congelato a cavallo di un somaro: è stato picchiato a morte.

Il segreto tornerà venerdì 10 luglio 2020, intorno alle 15:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguire la soap in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.