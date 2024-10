Il robot selvaggio ancora primo al box office italiano, alle sue spalle debutta Smile 2

La tenera vicenda ammantata di un afflato ecologico de Il robot selvaggio continua ad attirare il pubblico italiano al cinema. Primo per la seconda settimana consecutiva al box office nostrano, il film d'animazione incassa altri 1,6 milioni di euro che lo portano a 3,5 milioni complessivi. Protagonista della storia è l'unità ROZZUM 7134, per gli amici "Roz", che si ritrova su un'isola disabitata. Abituato a universi ben più robotici, il droide dovrà imparare ad adattarsi all'ostile ambiente circostante, ma ben presto stringerà amicizia con gli animali che popolano l'isola arrivando perfino ad adottare un'ochetta orfana.

L'horror Smile 2 apre in seconda posizione, superando il milione di dollari. 142.519 presenze e 1,1 milioni di euro incassati da 302 sale sono numeri da non sottovalutare per una pellicola dal budget tutto sommato ridotto per uno studio, visto che è costata "solo" 28 milioni. Gli incassi globali, al momento, premiano il film dedicato al percorso nell'orrore di una pop star fictional che ha già raggiunto i 46 milioni di dollari.

Aubrey Plaza in Megalopolis

Su Megalopolis si è già detto di tutto e di più. Dopo la pre-apertura in pompa magna alla Festa del Cinema di Roma, il colossale progetto utopistico di Francis Ford Coppola debutta in terza posizione riscuotendo un moderato interesse da parte del pubblico italiano. Gli incassi si fermano a 607.000 euro raccolti in 350 sale confermando il flop, peraltro annunciato dopo il debutto a Cannes che non ha trovato i favori della critica. Non sembra poter salvare la baracca neppure il ricco cast composto da Adam Driver, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight e Laurence Fishburne visto che gli incassi globali**, al momento, si limitano a 11,4 milioni.

Discreto il risultato di Iddu, pellicola liberamente ispirata alla figura di Matteo Messina Denaro che vede confrontarsi le star italiane Toni Servillo ed Elio Germano in una storia siciliana dai toni grotteschi raccontata da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. Il film incassa altri 572.000 euro che lo portano a superare 1,6 milioni in due settimane.

Scende al quinto posto Joker: Folie à Deux. Il seguito delle disavventure di Arthur Fleck ha catturato l'interesse del pubblico italiano, come confermano i numeri. incassa altri 1,1 milioni nel secondo weekend raggiungendo l'importante cifra di 6,7 milioni. Altri 506.000 euro portano il film a 7,4 milioni complessivi. Numeri che purtroppo smuovono solo in minima parte gli incassi globali, fermi a 192 milioni.