Money in the Bank: le nostre interviste alle stelle della WWE

LA Knight, Santos Escobar, Zelina Vega e molti altri. Abbiamo intervistato alcune tra le più importanti stelle della WWE in occasione di Money in the Bank, evento che andrà in scena questa sera alla 02 Arena a Londra.

Tutto pronto per Money in the Bank, il nuovo Premium Live Event della WWE che andrà in onda questa sera in diretta dalla 02 Arena di Londra. Abbiamo partecipato a un press junket internazionale alla presenza di numerose superstar pronte a dimostrare al pubblico britannico (e al mondo intero) di essere i migliori intrattenitori in assoluto. E anche questa volta la posta in palio è molto alta: due Money in the Bank Ladder match, al maschile e al femminile, e l'opportunità di poter sfidare qualsiasi campione della WWE una volta staccata la valigetta.

Santos Escobar, il Messico alla conquista della WWE

Dall'underground, o per meglio dire Lucha Undergound, al grande palcoscenico della WWE. Raccontaci come è stata la tua esperienza sino a oggi.

Ogni venerdì, quando va in onda SmackDown, è il giorno più bello di tutta la mia vita, dico davvero. La mia esperienza nel main roster è stata fantastica e sono sicuro che andrà ancora meglio. Formare la stable del Legado Del Fantasma assieme a Zelina Vega e riportare in auge una fazione storica come il Latino World Order (LWO), lavorando fianco a fianco con una leggenda come Rey Mysterio, è un qualcosa di indescrivibile. Sono motivato al 100%, sono sicuro di poter vincere domani e infiammare il pubblico della 02 Arena qui a Londra.

Se vincerai il Money in the Bank hai già un'idea ben chiara di chi affronterai per il titolo?

Sono un fan della storia della WWE e ho studiato a lungo tutti i vari cash-in che ci sono stati nel corso degli anni. Penso che quello di Seth Rollins sia stato il migliore di tutti fino a ora. E poi lo apprezzo come atleta, è semplicemente fantastico. Sarebbe un onore scontrarmi con lui prima o poi.

La rapida ascesa di LA Knight... yeahhhhh!

20 anni di esperienza nel mondo del wrestling, un veterano del ring e per molti il favorito numero uno alla vittoria del Money in the Bank. Cosa ti differenzia dagli altri?

Non posso parlare per gli altri, ma la mia strategia è molto semplice oltre a essere la più intelligente. Non starò lì a mettere a repentaglio il mio fisico compiendo azioni assurde. Aspetterò che siano gli altri ad azzuffarsi tra di loro, farò il mio, salirò in cima alla scala e staccherò la valigetta. Semplice.

Negli ultimi mesi le reazioni del pubblico nei tuoi confronti si sono intensificate sempre di più.

Ve lo avevo detto, penso solo questo. Sapevo che se mi avessero dato l'opportunità di mostrare il mio talento la gente mi avrebbe seguito. E non m'importa che mi applaudano o mi fischino, l'importante è che abbiano una reazione nei miei confronti. Reazione che ultimamente è diventata sempre più dirompente. Yeahhhhh!

Zelina Vega e la promessa ai fan WWE

Come ci si sente a essere tra le principali contendenti nel MIB Ladder Match?

Non venivo a Londra da tempo ed è una sensazione stupenda aver riabbracciato vecchi amici e conoscenze. Il calore del pubblico britanno è fantastico. Sono pronta a vincere il Money in the Bank e questa non è una promessa, bensì una garanzia.

Come è cambiata la tua carriera negli ultimi mesi e come ci si sente a far parte di una rivisitazione di una stable storica come il LWO?

Per buona parte della mia carriera sono sempre stata heel e, devo dire, il ruolo della buona non è nelle mie corde. Ma lavorare con una leggenda del calibro di Rey Mysterio, con Santos e tutti gli altri ragazzi è stato un qualcosa di fantastico.

Che messaggio vorresti dare ai fan italiani?

Adoro l'Italia, sono anni che non ci torno, forse l'ultima volta risale al 2015. Adoro il vostro cibo e la vostra cultura, vi adoro. E mi raccomando, domani supportatemi".

Dove vedere WWE Money in the Bank

Money in the Bank sarà visibile, a partire dalle 20 ore italiane (con l'inizio del kick-off), in esclusiva sul WWE Network. Continua dunque il trend internazionale della WWE dopo il grande successo di Backlash a Porto Rico e Night of Champions in Arabia Saudita.