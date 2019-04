Il ritorno di Mary Poppins arriva in DVD e Blu-ray: ecco tutti gli extra nel dettaglio

Il ritorno di Mary Poppins, già disponibile in digitale, ora arriva in DVD e Blu-ray e anche in una speciale edizione Steelbook. Ecco cosa c'è nei contenuti speciali.

Dopo il grande successo al botteghino, Il ritorno di Mary Poppins ora arriva in DVD e in Blu-ray: i prodotti targati Walt Disney Studios Home Entertainment saranno infatti disponibili dal 17 aprile. Intanto dal 4 aprile il film è già disponibile sulle seguenti piattaforma digitali (con l'esclusiva del commento audio): iTunes, Google Play, Chili, Rakuten, TIMvision. È l'occasione per riammirare il riuscito remake del celebre classico del 1964.

Il ritorno di Mary Poppins, che vede protagonista un'eccezionale Emily Blunt nei panni che nell'originale erano stati di Julie Andrews, sarà disponibile anche in un'elegante Steelbook. Per quanto riguarda l'edizione Blu-ray in alta definizione, sul fronte audio ci sarà la presenza di una traccia italiana in Dolby Digital Plus 7.1, mentre l'originale potrà contare sul DTS HD Master Audio 7.1. Non mancherà una robusta dose di extra, che andiamo a descrivere nel dettaglio.

Ecco l'elenco dei contenuti speciali: