Il Richiamo della Foresta: il trailer italiano del film con Harrison Ford

Il Richiamo della Foresta, di cui è stato condiviso il primo trailer, arriverà nei cinema italiani il 20 febbraio 2020 proponendo una nuova versione del classico di Jack London che avrà come protagonista Harrison Ford.

Nel filmato promozionale si regalano le prime sequenze riguardanti il passato dell'eroico cane Buck che si ritrova inaspettatamente in Alaska, dove scopre un mondo totalmente nuovo e stringe un'amicizia che lo spinge a vivere un'incredibile avventura tra ghiacci e aree inesplorate.

Il trailer dà spazio a sequenze d'azione, corse in slitta e all'affetto esistente tra Buck e il suo amico umano.

Il film della 20th Century Fox è un adattamento dell'omonimo classico letterario di Jack London, e Il richiamo della foresta porta sul grande schermo la storia di Buck, un cane dal cuore d'oro, la cui tranquilla vita domestica viene sconvolta quando viene improvvisamente portato via dalla sua casa in California e trapiantato nella natura selvaggia dell'Alaska durante la Corsa all'Oro degli anni 1890. Come nuova recluta di una squadra di cani da slitta, di cui in seguito diventerà il leader, Buck vive l'avventura di una vita, trovando il suo vero posto nel mondo e diventando padrone di se stesso.

Il film arriverà nelle sale italiane il 20 febbraio 2020.

Tra live-action e animazione, il lungometraggio utilizza effetti visivi e tecniche di animazione all'avanguardia per rendere gli animali del film fotorealistici e autentici a livello emozionale.

La regia è stata affidata a Chris Sanders da una sceneggiatura firmata da Michael Green, il film è prodotto da Erwin Stoff, mentre Diana Pokorny è il produttore esecutivo e Ryan Stafford è il co-produttore e produttore degli effetti visivi.

Il cast del film vede protagonisti Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy, Karen Gillan, Bradley Whitford e Colin Woodell.