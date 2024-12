Il regista di The Brutalist Brady Corbet dirigerà un horror-western ambientato negli anni '70

Dopo il grande successo di The Brutalist, il film pluricandidato ai Golden Globe e che ha recentemente conquistato il titolo di Miglior Film del 2024 secondo il New York Film Critics Circle, Brady Corbet è già al lavoro su un nuovo entusiasmante progetto.

Il regista, che ha ricevuto numerose candidature ai Golden Globe, tra cui Miglior Film Drammatico, Miglior Sceneggiatura e Miglior Attore Protagonista per Adrien Brody, promette di sorprendere nuovamente il pubblico e la critica.

Durante un'intervista con il New Yorker, Corbet ha annunciato il nuovo film, rivelando che sta attualmente scrivendo la sceneggiatura e che si tratterà di un horror-western ambientato negli anni '70. Corbet ha anche dichiarato che il suo prossimo progetto avrà uno "stile più sciolto" rispetto al precedente, ma affronterà ancora una volta il tema dell'immigrazione, stavolta raccontando il viaggio da parte di migranti cinesi verso la California. Al momento, queste sono le uniche informazioni disponibili sul progetto.

Nel frattempo, Corbet sarà impegnato nei prossimi mesi con la campagna di premiazione per The Brutalist, che si prevede riceverà numerose nomination agli Oscar, tra cui miglior film, miglior attore protagonista, miglior regia e miglior sceneggiatura.

The Brutalist ha già conquistato la critica

Per quanto riguarda The Brutalist, il lungometraggio di oltre tre ore è stato presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia a settembre. I critici del New York Film Critics Circle hanno premiato il film e, in particolare, la performance di Adrien Brody, che ha ricevuto il titolo di Miglior Attore per il suo ruolo di László Tóth, un architetto visionario.

The Brutalist: Adrien Brody e Felicity Jones in una scena

Alla Mostra del Cinema di Venezia, il film ha ricevuto una standing ovation di 13 minuti, e Corbet ha vinto il Leone d'Argento per la regia. La pellicola racconta la storia di László Tóth (Brody) e sua moglie Erzsébet (Felicity Jones), che nel 1947 fuggono dall'Europa del dopoguerra per ricostruire la loro vita e contribuire alla nascita dell'America moderna. Le loro esistenze cambieranno per sempre quando incontrano un misterioso e ricco cliente.

Il cast di The Brutalist include anche Guy Pearce, Joe Alwyn, Raffey Cassidy, Stacy Martin, Isaach De Bankolé, Alessandro Nivola, Ariane Labed, Michael Epp, Emma Laird, Jonathan Hyde e Peter Polycarpou. Al momento, non è stata ancora annunciata una data di uscita italiana, ma il film arriverà nelle sale americane a dicembre, proprio in piena stagione dei premi.